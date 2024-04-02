Назван главный козырь "Ливерпуля" для трансфера Мбаппе

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 18:29
©twitter.com/FrenchTeam

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Робер Пирес заявил, что хотел бы видеть Килиана Мбаппе в Английской Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

"Мне жаль, Килиан, но ты был не первым, кто сказал "Реалу" "нет". Я не знаю, какое решение он примет в итоге, но я отказал "Реалу", потому что у меня было два других варианта.

Конечно, если бы у меня не было вариантов с "Арсеналом" и "Юве", я бы сразу перешел в "Реал". Это точно.

Я хотел бы видеть его в "Ливерпуле". Это отличный клуб, семья, хорошая структура, отсутствие давления, спокойные болельщики... И я думаю, что связка Мбаппе – Салах может быть взрывной. Я думаю, он способен отказать "Реалу", - цитирует Пиреса As.

Ранее сообщалось, что Мбаппе согласовал пятилетний контракт с "Реалом". Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 37 матчах во всех турнирах забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Килиана с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Метки:
Мбаппе Килиан Салах Мохамед Ливерпуль ПСЖ Реал Мадрид

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:29
Англия
Назван главный козырь "Ливерпуля" для трансфера Мбаппе
Вчера , 22:28
Англия
Чемпион мира по футболу стал лучшим защитником в истории Англии
Вчера , 20:58
Англия
Клопп дал обещание в чемпионской гонке АПЛ
Вчера , 20:44
Англия
Кандидат на пост тренера "Ливерпуля" высказался о своем будущем
Вчера , 15:30
Англия
"Ливерпуль" решился на исторический шаг после ухода Клоппа
Вчера , 13:42
Англия
Гвардиола назвал фаворитов чемпионской гонки АПЛ
Вчера , 12:25
Англия
"Ливерпуль" установил абсолютный рекорд
31 марта, 23:55
Англия
"Челси" выставит на продажу капитана команды
31 марта, 22:27
Англия
"Манчестер Сити" и "Арсенал" обострили чемпионскую интригу в АПЛ
30 марта, 19:40
Англия
Суперкамбэком обернулся матч АПЛ
© 2008 - 2024 ТОО «EML»