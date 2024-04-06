"Напоминает мне самого себя". Звездный одноклубник Аймбетова оценил молодого таланта из АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 11:09
©IG/garnacho7

Португальский полузащитник турецкого "Адана Демирспор" Нани оценил игру 19-летнего аргентинца Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед". Он видит между ним и собой что-то общее, передают Vesti.kz.

"Когда я смотрю на Гарначо, он напоминает мне меня самого. У него даже футболка под номером 17 - тот же номер, который был у меня. Он не боится атаковать защитников, совершать рывки, делать передачи. Он очень хороший игрок, и у него есть много времени, чтобы улучшить свою игру и стать сильнее.

В будущем он станет фантастическим футболистом. Его игра больше похожа на мою, когда я был в "Юнайтед", чем на игру Криштиану Роналду. Он очень интересный игрок, и я надеюсь, что в будущем он сможет выиграть титулы с клубом и помочь ему снова добиться успеха", - цитирует слова португальца "Чемпионат".

Отметим, что 37-летний Нани сам в прошлом играл за "Манчестер Юнайтед", где и получил мировую славу. Сейчас он играет за "Адана Демирспор" вместе с казахстанским нападающим Абатом Аймбетовым.

Что касается Гарначо, то у него девять голов и четыре ассиста в 40 матчах за красных дьяволов с начала сезона.

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Метки:
Футбол Адана Демирспор ФК Аймбетов Абат Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Португалия Аргентина Турция АПЛ

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