Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с иронией отреагировал на критику со стороны главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, сообщают Vesti.kz.
Испанский наставник отметил, что норвежцу следует быть активнее на поле. В ответ Холанн шутливо заметил, что команда настолько сильна, что способна обойтись и без его участия.
"Я могу просто стоять и наблюдать", - передает слова скандинавского нападающего VG.
Напомним, 6 сентября Холанд в составе сборной Норвегии сыграет с командой Казахстана в Лиге наций. Матч пройдет в Алматы.
Норвежский нападающий играет за "горожан" с 2022 года. В составе английского клуба сыграл 66 матчей, в которых забил 63 гола.