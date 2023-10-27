"МЮ" упустил возможность купить за "копейки" 21-летнего таланта

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне испытывает проблемы в полузащите. При этом английский клуб упустил возможность подписать нидерландского хавбека Райана Гравенберха, сообщают Vesti.kz.

Как пишет Manchester Evening News, "Манчестер Юнайтед" совершил ошибку, не купив одного из самых перспективных игроков за относительно небольшие деньги.

Тем более он в свое время успешно выступал под руководством Эрика тен Хага в "Аяксе".

В упущенной возможности винят руководство клуба, которое промедлило с решением. В итоге игрок из "Баварии" перешел в "Ливерпуль" 1 сентября. Сумма сделки составила 40 миллионов евро, а контракт был подписан до 30 июня 2028 года.

"Бавария", в свою очередь, покупала 21-летнего Гравенберха у "Аякса" в прошлом году за 18.5 миллиона евро. Однако игрок не смог проявить себя в мюнхенском клубе.

Гравенберх начал вызываться в сборную Нидерландов с 2021 года.

В своем активе они имеет следующие достижения:

- талант будущего в "Аяксе" (2018);

- талант года в "Аяксе" (2021);

- футбольный талант года в Нидерландах (2021).