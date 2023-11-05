МЮ решил судьбу главного тренера после худшего старта за 50 лет

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 09:32
©twitter.com/ManUtd

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с ближайшим будущим наставника команды Эрика тен Хага, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" не рассматривают вариант увольнения нидерландского специалиста, несмотря на провальные результаты команды. В последнем матче манкунианцы проиграли на своем поле "Ньюкаслу" (0:3) и вылетели из Кубка лиги.

По итогам десяти туров Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Это худший старт за последние 50 лет в истории клуба. Следующий матч подопечные тен Хага сыграют на выезде против "Фулхэма".

Метки:
Манчестер Юнайтед
Новости
Сегодня , 09:32
Англия
МЮ решил судьбу главного тренера после худшего старта за 50 лет
Вчера , 21:46
Англия
"Ливерпуль" нашел замену Салаху в Германии
Вчера , 21:01
Англия
"Манчестер Юнайтед" на 91-й минуте вырвал победу в матче АПЛ
Вчера , 11:30
Англия
Назван худший трансфер в истории "Ливерпуля"
3 ноября, 23:53
Англия
Холанд не получил "Золотой мяч": первая реакция Гвардиолы
3 ноября, 21:35
Англия
Назван главный фаворит на пост главного тренера "МЮ"
3 ноября, 19:53
Англия
Будущее Эрика тен Хага в "МЮ": что известно к этому часу
3 ноября, 15:32
Англия
Месси назвали лучшим игроком в истории на фоне победы за "Золотой мяч"
2 ноября, 17:27
Англия
Каземиро может не сыграть за "МЮ" в Лиге чемпионов
2 ноября, 16:35
Англия
"Кризис "МЮ": "красные дьяволы" выдали худший старт за полвека
© 2008 - 2023 ТОО «EML»