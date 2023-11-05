МЮ решил судьбу главного тренера после худшего старта за 50 лет

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с ближайшим будущим наставника команды Эрика тен Хага, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, "красные дьяволы" не рассматривают вариант увольнения нидерландского специалиста, несмотря на провальные результаты команды. В последнем матче манкунианцы проиграли на своем поле "Ньюкаслу" (0:3) и вылетели из Кубка лиги.

По итогам десяти туров Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" набрал 15 очков и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. Это худший старт за последние 50 лет в истории клуба. Следующий матч подопечные тен Хага сыграют на выезде против "Фулхэма".