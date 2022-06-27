"МЮ" определился с будущим Роналду

©Reuters
Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 11:02

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, скорее всего, не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, представители "красных дьяволов" сообщили 37-летнему португальцу, что клуб не отпустит его этим летом. В "МЮ" рассчитывают, что Роналду останется в команде. Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг также хочет, чтобы форвард продолжил играть за команду.

Ранее сообщалось, что Роналду находится на грани нервного срыва и желает покинуть "МЮ". Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке. Среди претендентов на 37-летнего футболиста назывались "Челси" и "Спортинг". Также с подписанием Роналду связывали "Баварию", но она отказалась от данной идеи из-за финансовых причин.

Роналду выбрал новый клуб

Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне португалец забил 24 гола и отдал три передачи в 39 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

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Метки:
Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану АПЛ

Футбол Англия
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