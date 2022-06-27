"МЮ" определился с будущим Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, скорее всего, не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, представители "красных дьяволов" сообщили 37-летнему португальцу, что клуб не отпустит его этим летом. В "МЮ" рассчитывают, что Роналду останется в команде. Новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг также хочет, чтобы форвард продолжил играть за команду.

Ранее сообщалось, что Роналду находится на грани нервного срыва и желает покинуть "МЮ". Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке. Среди претендентов на 37-летнего футболиста назывались "Челси" и "Спортинг". Также с подписанием Роналду связывали "Баварию", но она отказалась от данной идеи из-за финансовых причин.

Роналду выбрал новый клуб

Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне португалец забил 24 гола и отдал три передачи в 39 матчах за "МЮ" во всех турнирах.

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