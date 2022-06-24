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Новости спорта Футбол Германия
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Роналду выбрал новый клуб

Роналду выбрал новый клуб
©Reuters

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Баварии". Об этом сообщает AS.

Отмечается, что на него претендует "Бавария", намеревающаяся найти замену поляку Роберту Левандовски, который летом может перебраться в "Барселону". Окружение португальской звезды знает об интересе представителя Бундеслиги и положительно смотрит на такой переход. 

Роналду перешел в "МЮ" в августе 2021 года, забил 24 гола и сделал три ассиста в 39 матчах за английский клуб.

Напомним, ранее "Бавария" оформила трансфер Садио Мане из "Ливерпуля".

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Бавария Бундеслига Футбольные трансферы

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