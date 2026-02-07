МЮ одержал четвертую победу подряд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура английской Премьер-лиги обыграл дома "Тоттенхэм", сообщают Vesti.kz. Встреча на "Олд Траффорд" завершилась победой хозяев — 2:0.

На 29-й минуте Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма" был удалён за фол на Каземиро. Открыл счёт Брайан Мбемо на 38-й минуте, а на 81-й Бруну Фернандеш удвоил преимущество манкунианцев.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 44 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как "Тоттенхэм" с 29 очками остался на 14-й позиции.

В 26-м туре МЮ сыграет с "Вест Хэм Юнайтед", а "шпоры" встретятся с "Ньюкасл Юнайтед". Оба матча состоятся 10 февраля.

Отметим, что "Красные дьяволы" одержали четвертую победу кряду. Ранее в АПЛ они сломили сопротивление "Манчестер Сити" (2:0), "Арсенала" (3:2) и "Фулхэма" (3:2).