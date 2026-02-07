Англия
МЮ одержал четвертую победу подряд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура английской Премьер-лиги обыграл дома "Тоттенхэм", сообщают Vesti.kz. Встреча на "Олд Траффорд" завершилась победой хозяев — 2:0.

На 29-й минуте Кристиан Ромеро из "Тоттенхэма" был удалён за фол на Каземиро. Открыл счёт Брайан Мбемо на 38-й минуте, а на 81-й Бруну Фернандеш удвоил преимущество манкунианцев.

После этой победы "Манчестер Юнайтед" набрал 44 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, тогда как "Тоттенхэм" с 29 очками остался на 14-й позиции.

В 26-м туре МЮ сыграет с "Вест Хэм Юнайтед", а "шпоры" встретятся с "Ньюкасл Юнайтед". Оба матча состоятся 10 февраля.

Отметим, что "Красные дьяволы" одержали четвертую победу кряду. Ранее в АПЛ они сломили сопротивление "Манчестер Сити" (2:0), "Арсенала" (3:2) и "Фулхэма" (3:2).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 24 16 5 3 46-17 53
2 Манчестер Сити 24 14 5 5 49-23 47
3 Астон Вилла 24 14 4 6 35-26 46
4 Манчестер Юнайтед 25 12 8 5 46-36 44
5 Челси 24 11 7 6 42-27 40
6 Ливерпуль 24 11 6 7 39-33 39
7 Брентфорд 24 11 3 10 36-32 36
8 Сандерленд 24 9 9 6 27-26 36
9 Фулхэм 24 10 4 10 34-35 34
10 Эвертон 24 9 7 8 26-27 34
11 Ньюкасл Юнайтед 24 9 6 9 33-33 33
12 Борнмут 24 8 9 7 40-43 33
13 Брайтон энд Хов Альбион 24 7 10 7 34-32 31
14 Тоттенхэм Хотспур 25 7 8 10 35-35 29
15 Кристал Пэлас 24 7 8 9 25-29 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 24 5 5 14 29-48 20
19 Бернли 24 3 6 15 25-47 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 24 1 5 18 15-45 8

