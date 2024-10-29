МЮ купил нового тренера за десять миллионов

Появилась информация о новом тренере "Манчестер Юнайтед", который ранее расстался с прежним наставником Эриком тен Хагом, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера и журналиста Фабрицио Романо новым наставником "красных дьяволов" будет португалец Рубен Аморим.

Сообщается, что английский клуб заплатит "Спортингу" десять млн евро отступных.

Сам 39-летний португалец не против попробовать свои силы в Премьер-лиге.

Ранее Аморима рассматривали как кандидата на посты в "Ливерпуле" и "Вест Хэме". С марта 2020 года он возглавляет "Спортинг", а до этого руководил "Брагой".

Вакансия в "Манчестер Юнайтед" появилась после увольнения Эрика тен Хага.

"Манчестер Юнайтед" провалил начало сезона и занимает сейчас 14 место в АПЛ. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет другой нидерландский специалист, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой. Он будет возглавлять клуб, пока не назначат нового главного тренера.