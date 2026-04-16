Англия
Сегодня 15:00

Моуринью может вернуться в АПЛ: какой клуб намерен его подписать?

©Depositphotos.com/canno73

Главный тренер португальской "Бенфики" Жозе Моуринью может вновь вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает talkSPORT, португальский специалист входит в число кандидатов на пост наставника "Ньюкасл Юнайтед".

По информации источника, саудовские владельцы "сорок" высоко оценивают опыт и авторитет Моуринью и готовы рассмотреть его кандидатуру в случае ухода нынешнего главного тренера Эдди Хау. Руководство клуба рассчитывает усилить позиции команды за счёт именитого специалиста.

В шорт-лист также входят наставник катарского "Аль-Садда" Роберто Манчини и Андони Ираола, который по окончании текущего сезона покинет "Борнмут".

На данный момент "Ньюкасл" занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 42 очка. Возможные кадровые изменения могут стать ключевым шагом в перестройке клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

