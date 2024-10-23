Главный тренер турецкого "Фенербахче" португалец Жозе Моуринью высказался о работе наставника "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хаага, сообщают Vesti.kz. "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед" сыграют 24 октября в рамках общего этапа Лиги Европы.

"Произошло то, что они сохранили веру в тренера, и он остается сезон за сезоном. Это говорит о стабильности и доверии. Со мной была другая ситуация, хотя мы выиграли Лигу Европы и заняли второе место в Премьер-лиге", – цитирует португальца журналист Эд Аронс.

Моуринью возглавлял МЮ с 2016 по 2018 год. Он привел клуб к победе в Лиге Европы в сезоне-2017/18.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 12 место из 20 в таблице АПЛ.

В текущем розыгрыше Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" пока идет без побед. Клуб дважды сыграл вничью, с нидерландским "Твенте" - 1:1 и португальским "Порту" - 3:3.