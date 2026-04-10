Испанский тренер Микель Артета высказался о своём будущем в лондонском "Арсенале", передают Vesti.kz.

"Я полностью предан этому месту, я очень счастлив и чувствую себя отлично. С моей семьей всё хорошо. У меня по-прежнему много амбиций и дел в этом футбольном клубе, и на данный момент мы находимся в хорошем положении", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

44-летний Артета возглавляет "Арсенал" с 2019 года. До этого он входил в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

С "Арсеналом" он выиграл Кубок Англии (2019/20) и Суперкубок Англии (2020, 2023).

"Канониры" на данный момент лидируют в таблице АПЛ, набрав 70 очков после 31 матча. Следующую игру они проведут на своём поле с "Борнмутом" 11 апреля.