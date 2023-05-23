Месси пригласили в клуб АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:55
©ПСЖ

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес в шутливой форме пригласил своего партнера по сборной Аргентины нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси в английский клуб, сообщают Vesti.kz. Таким образом вратарь отреагировал на свист в адрес форварда со стороны болельщиков парижан.

"Раз Месси освистывают, я бы пригласил его в "Астон Виллу". Я сделаю ему мате, буду готовить каждые выходные для него жаркое, попрошу людей сделать для него маленькие флажки, и он хорошо проведет время здесь. Я урежу свою зарплату ради Месси, если это будет необходимо", - цитирует Мартинеса ESPN.

Напомним, Месси в очередной раз освистали в матче 35-го тура Лиги 1 с "Аяччо". По ходу игры фанаты ПСЖ также свистели, когда аргентинец касался мяча.

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Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 20 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 36 28 4 4 93-31 88
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Ньюкасл Юнайтед 37 19 13 5 67-32 70
4 Манчестер Юнайтед 36 21 6 9 52-41 69
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 36 18 7 11 70-50 61
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лестер Сити 37 8 7 22 49-67 31
19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ АПЛ

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