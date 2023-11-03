Месси назвали лучшим игроком в истории на фоне победы за "Золотой мяч"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:32
©twitter.com/ballondor

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес высказался о победе нападающего Лионеля Месси в номинации "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

36-летний форвард стал лауреатом этой награды восьмой раз в своей карьере.

"Горжусь этим. Месси… У меня не хватает слов, чтобы описать его величие. Для меня он является лучшим игроком в истории футбола. Лионель выиграл абсолютно все, поэтому заслуживает такого признания", - передает слова Лисандро Infobae.

Церемония вручения "Золотого мяча" прошла в в ночь с 30 на 31 октября. В результате голосования Месси обошел в этой номинации норвежца Эрлинга Холанда и француза Килиана Мбаппе, которые заняли второе и третье места соответственно.

Метки:

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:32
Англия
Месси назвали лучшим игроком в истории на фоне победы за "Золотой мяч"
Вчера , 17:27
Англия
Каземиро может не сыграть за "МЮ" в Лиге чемпионов
Вчера , 16:35
Англия
"Кризис "МЮ": "красные дьяволы" выдали худший старт за полвека
Вчера , 14:55
Англия
В "Манчестер Юнайтед" назвали виновного в вылете из Кубка и неудачном сезоне
Вчера , 08:30
Англия
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" вылетели из Кубка английской лиги
31 октября, 21:36
Англия
Стало известно будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле"
31 октября, 10:25
Англия
Гвардиола назвал главного соперника "Манчестер Сити"
30 октября, 14:03
Англия
Рекорд Салаха может остаться в истории Лиги чемпионов навсегда
30 октября, 11:32
Англия
Главного тренера МЮ назвали мошенником и припомнили Роналду
30 октября, 00:00
Англия
Эрлинг Холанд превзошел достижение Криштиану Роналду
© 2008 - 2023 ТОО «EML»