Месси назвал лучшего английского футболиста в истории

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси выразил свое восхищение легендарным полузащитником "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Givemesport.com.

По словам аргентинца, выступающего за американский "Интер Майами", Джеррард заслуживает звания лучшего игрока Англии за всю историю.

"Лично я считаю Стивена Джеррарда лучшим игроком Англии", - заявил аргентинский футболист.

Стивен Джеррард провел 710 матчей за "Ливерпуль", забив 186 голов. За свою карьеру он стал обладателем Лиги чемпионов, а также дважды выигрывал Кубок Англии.

Сейчас Джеррард тренирует саудовский "Аль-Иттифак".

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Что касается Месси, то в его карьере помимо "Интер Майами" были испанская "Барселона" и французский ПСЖ и аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз".