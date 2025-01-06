44-летняя легенда "Ливерпуля" станет дедом в этом году

Главный тренер "Аль-Иттифака" и легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард готовится к новой роли в своей жизни - он вскоре станет дедушкой, сообщают Vesti.kz.

Радостной новостью поделилась его старшая дочь, 20-летняя Лилли-Элла, которая 5 декабря объявила о своей беременности.

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию со снимками УЗИ, положительными тестами на беременность, пинетками и журналом беременности, подписав ее: "Наш маленький секрет. Наилучшие новости, мини-мы уже в пути".

Джеррард в комментариях под постом дочери написал: "Не можем дождаться. Отличные новости, мы вас любим".

Отцом будущего ребенка Лилли-Эллы является Ли Бирн, с которым она встречается с апреля 2022 года.