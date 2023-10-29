Мать и отец игрока "Ливерпуля" были похищены в Колумбии

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 14:58
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Родители полузащитника "Ливерпуля" Луиса Диаса были похищены в Колумбии, когда они ехали к себе домой. Вооруженные люди на мотоциклах остановили их и увезли на автомобиле, сообщают Vesti.kz.

По информации зарубежных СМИ, позже мать игрока Силенис Маруланда была спасена, но власти все еще ищут его пропавшего отца.

Генеральная прокуратура Колумбии заявила, что принимаются срочные меры по установлению местонахождения отца Диаса в Барранкасе, муниципалитете в северной провинции Гуахира.

26-летний Диас выступает за "Ливерпуль" с прошлого года, когда был куплен у "Порту" за 47 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) он провел девять матчей и забил два гола.

В его карьере также были колумбийские "Атлетико Хуниор" и "Барранкилья". В сборную Колумбии вызывается с 2018 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Тоттенхэм Хотспур 10 8 2 0 22-9 26
2 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3 Манчестер Сити 10 8 0 2 22-7 24
4 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
5 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
6 Ньюкасл Юнайтед 10 5 2 3 26-11 17
7 Брайтон энд Хов Альбион 10 5 2 3 23-19 17
8 Манчестер Юнайтед 10 5 0 5 11-16 15
9 Вест Хэм Юнайтед 10 4 2 4 16-17 14
10 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12 Вулверхэмптон Уондерерс 10 3 3 4 13-17 12
13 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16 Ноттингем Форест 10 2 4 4 10-15 10
17 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20 Шеффилд Юнайтед 10 0 1 9 7-29 1

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Метки:
Ливерпуль АПЛ Колумбия Похищение
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