Английский "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания голкипера "Аталанты" и сборной Италии Марко Карнесекки, передают Vesti.kz.

Карнесекки заинтересовал английский клуб

По информации инсайдера Экрема Конура, 26-летний итальянский вратарь входит в число трансферных целей манкунианцев. Потенциальным препятствием для сделки может стать конкуренция со стороны "Интера".

Контракт Карнесекки с "Аталантой" рассчитан до лета 2030 года. Рыночную стоимость голкипера оценивают в 40-50 миллионов евро.

Марко Карнесекки. Фото: Depositphotos/VincenzoIzzo©

Проблемы "Манчестер Юнайтед" в обороне

Интерес к итальянцу возник на фоне проблем манкунианцев с надежностью обороны. Накануне команда потерпела разгромное поражение от "Ливерпуля" со счетом 0:4 в матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" является самой пропускающей командой среди представителей пяти ведущих европейских чемпионатов.

В текущем сезоне Серии А Карнесекки провел 11 матчей, в которых пропустил 20 голов.

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