"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0 в домашем матче 11-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Удаление и два гола до перерыва

Матч начался с серьезного эпизода уже на восьмой минуте. Защитник гостей Лени Йоро сбил Александера Исака у собственной штрафной площади и получил прямую красную карточку. "Ливерпуль" воспользовался полученным стандартом: Доминик Собослаи прямым ударом со штрафного отправил мяч в сетку и открыл счёт.

На 13-й минуте преимущество хозяев увеличил Флориан Виртц. Таким образом, уже в начале встречи мерсисайдцы получили комфортный перевес, а "Манчестер Юнайтед" остался в меньшинстве.

"Ливерпуль" довёл счёт до разгромного

Во втором тайме хозяева продолжили атаковать. На 66-й минуте Рио Нгумоа забил третий мяч, а на 82-й Виктор Муньос установил окончательный счёт — 4:0.

Положение команд в АПЛ

Для Маурисио Почеттино этот матч стал дебютным во главе "Манчестер Юнайтед", однако начать работу с положительного результата аргентинцу не удалось.

После 11 туров "Ливерпуль" набрал 21 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с восемью баллами располагается на предпоследней, 19-й строчке.

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