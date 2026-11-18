Английский "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход Стива Холланда, занимавшего должность старшего ассистента Майкла Кэррика, а также ещё нескольких представителей тренерского штаба после назначения Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz.

"Манчестер Юнайтед" покинули пять специалистов

Помимо Холланда, клуб расстался с Трэвисом Биннионом, Джонни Эвансом, Крейгом Моусоном и Джонатаном Вудгейтом. В "Манчестер Юнайтед" поблагодарили специалистов за проделанную работу.

"Мы хотели бы поблагодарить группу за их полную самоотдачу, преданность делу и профессионализм, и желаем им всем удачи в будущем", — говорится в заявлении клуба.

Кто войдёт в новый тренерский штаб

Помогать Маурисио Почеттино будут Хесус Перес, Мигель Д'Агостино, Тони Хименес, Алек Скотт и Себастьяно Почеттино. Они войдут в обновлённый тренерский штаб английской команды.

Напомним, 12 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Майкла Кэррика с поста главного тренера. Его место занял аргентинский специалист Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший сборную США.

После десяти туров английской премьер-лиги (АПЛ) манкунианцы занимают 18-е место в таблице, набрав восемь очков. Следующий матч чемпионата команда проведёт на выезде против "Ливерпуля" 22 ноября.