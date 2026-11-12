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"Манчестер Юнайтед" узнал цену вылета из АПЛ

Футболисты "Манчестер Юнайтед". Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Юнайтед" рискует столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами в случае вылета из английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

По информации Sports Illustrated, в первую очередь манкунианцы могут лишиться значительной части коммерческих поступлений. Ежегодные выплаты от технического спонсора Adidas, составляющие около 90 миллионов фунтов, могут сократиться вдвое или полностью прекратиться. У компании есть право досрочно расторгнуть соглашение, действующее до 2035 года, если клуб покинет элитный дивизион.

Ещё ощутимее может оказаться падение доходов от телевизионных прав. Если в АПЛ клубы получают около 96 миллионов фунтов, то в Чемпионшипе эта сумма может составить лишь четыре миллиона.

Потери затронут и другие источники заработка: продажу билетов, питания на стадионе, клубной атрибутики и VIP-пакетов. Несмотря на преданность болельщиков, матчи против соперников из второго дивизиона могут привлечь меньше туристов и нейтральных зрителей.

Последний раз "Манчестер Юнайтед" покидал высший дивизион Англии по итогам сезона-1973/74. Однако уже через год команда вернулась в элиту, а в сезоне-1975/76 заняла третье место.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" находится в зоне вылета - после 10 туров клуб набрал 8 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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