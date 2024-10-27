Англия
Вчера 23:01

"Манчестер Юнайтед" снова проиграл. Тен Хаг нашел виновного

©ФК "Манчестер Юнайтед"

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле выиграл у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, передает Vesti.kz.

Все голы были забиты ближе к концу встречи. Сначала у хозяев отличился Крисенцио Саммервил на 74-й минуте. На 81-й Каземиро сравнял счет. Победу хозяевам принес гол Джаррода Боуэна с пенальти в компенсированное время.

"Было трудно разглядеть это. Перед сезоном было дано указание, что ВАР должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. Это определенно была не явная и не очевидная ошибка судьи в поле. Мы разочарованы, но я ничего не могу поделать", - пожаловался Эрик Тен Хааг в Match of the Day.

Благодаря этой победы лондонцы сравнялись по очкам с манкунианцами. У команд стало по 11 баллов после 9 матчей. "Вест Хэм" занимает 13-е место, а "МЮ" - 14-ое.

Это поражение стало четвертым в сезоне для Тен Хага, который возглавил команду в 2022 году.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 2 0 20-9 23
2 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6 Брайтон энд Хов Альбион 9 4 4 1 16-12 16
7 Ноттингем Форест 9 4 4 1 11-7 16
8 Тоттенхэм Хотспур 9 4 1 4 18-10 13
9 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 9 3 3 3 9-10 12
13 Вест Хэм Юнайтед 9 3 2 4 13-16 11
14 Манчестер Юнайтед 9 3 2 4 8-11 11
15 Лестер Сити 9 2 3 4 13-17 9
16 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17 Кристал Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19 Вулверхэмптон Уондерерс 9 0 2 7 12-25 2
20 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1

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