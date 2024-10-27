"Манчестер Юнайтед" снова проиграл. Тен Хаг нашел виновного

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем поле выиграл у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, передает Vesti.kz.

Все голы были забиты ближе к концу встречи. Сначала у хозяев отличился Крисенцио Саммервил на 74-й минуте. На 81-й Каземиро сравнял счет. Победу хозяевам принес гол Джаррода Боуэна с пенальти в компенсированное время.

"Было трудно разглядеть это. Перед сезоном было дано указание, что ВАР должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках. Это определенно была не явная и не очевидная ошибка судьи в поле. Мы разочарованы, но я ничего не могу поделать", - пожаловался Эрик Тен Хааг в Match of the Day.

Благодаря этой победы лондонцы сравнялись по очкам с манкунианцами. У команд стало по 11 баллов после 9 матчей. "Вест Хэм" занимает 13-е место, а "МЮ" - 14-ое.

Это поражение стало четвертым в сезоне для Тен Хага, который возглавил команду в 2022 году.