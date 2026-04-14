"Манчестер Юнайтед" проиграл аутсайдеру АПЛ: такого не было 45 лет

"Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Лидса" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ноа Окафор (5-я и 29-я минуты). У "Юнайтед" отличился Каземиро (69-я).

При этом хозяева доигрывали встречу в меньшинстве. На 56-й минуте с поля был удален защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес - он получил прямую красную карточку за то, что потянул за волосы нападающего "Лидса" Доминика Калверта-Льюина во время борьбы за мяч.

Таким образом, манкунианцы прервали сразу две серии в чемпионате дома: серию без поражений и серию побед.

Серия "Манчестер Юнайтед" без поражений в домашних матчах АПЛ составила девять матчей. В рамках этой серии "красные дьяволы" отпраздновали шесть побед при трёх ничьих.

А победная серия "МЮ" в домашних играх чемпионата в итоге составила пять матчей. В прошлый раз манкунианцы проигрывали домашний матч АПЛ 24 ноября 2025 года – "Эвертону".

Кроме того, "Манчестер Юнайтед" проигрывал "Лидсу" впервые с 1981 года на "Олд Траффорд" в АПЛ. В предыдущий раз манкунианцы уступили дома йоркширцам в чемпионате Англии в феврале 1981 года со счётом 0:1.





"Манчестер Юнайтед" (55 очков) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Лидс" (36) располагается на 15-й строчке. Команда прервала серию из шести матчей без побед в чемпионате.