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"Манчестер Юнайтед" может подписать топ-бомбардира из Португалии

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"Манчестер Юнайтед" готов вступить в гонку за нападающего португальского "Спортинга" Виктора Дьекереша, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга на данный момент МЮ не является пртендентом на 26-летнего шведа, но позиция клуба может измениться с назначением главным тренером Рубена Аморима, работавшего с нападающим в португальском клубе и являющегося большим поклонником его игры.

Дьекереш забил 59 голов и отдал 23 ассиста в 65 матчах под руководством Аморима. Также за футболиста борются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Челси".  

 Отмечается, что следующим летом Дьекереш сможет покинуть "Спортинг" за  60-70 млн евро. Форварду в июне исполнилось 26 лет.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 2 0 20-9 23
2 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6 Брайтон энд Хов Альбион 9 4 4 1 16-12 16
7 Ноттингем Форест 9 4 4 1 11-7 16
8 Тоттенхэм Хотспур 9 4 1 4 18-10 13
9 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 9 3 3 3 9-10 12
13 Вест Хэм Юнайтед 9 3 2 4 13-16 11
14 Манчестер Юнайтед 9 3 2 4 8-11 11
15 Лестер Сити 9 2 3 4 13-17 9
16 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17 Кристал Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19 Вулверхэмптон Уондерерс 9 0 2 7 12-25 2
20 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1

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