Стало известно, какую сумму "Манчестер Юнайтед" выделит нового главному тренеру Маурисио Почеттино в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Почеттино получит скромный бюджет на трансферы

По информации Daily Mail, руководство "красных дьяволов" планирует выделить на усиление состава в январе порядка 60 миллионов евро. Бюджет клуба ограничен финансовыми правилами английской премьер-лиги (АПЛ).

Ожидается, что будут подписаны всего два футболиста – причем один из них может быть арендован.

Зона вылета и провальный дебют

После 11 туров "Манчестер Юнайтед" с восемью очками находится на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

Дебют Почеттино у руля манкунианцев получился неудачным — его команда уступила "Ливерпулю" (0:4) в 11-м туре АПЛ. Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" проведёт 25 ноября - со "Спортингом" в Лиге чемпионов.



