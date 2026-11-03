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"Манчестер Юнайтед" нашёл нового главного тренера

Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Представители английского "Манчестер Юнайтед" хотели бы видеть испанского тренера бирмингемской "Астон Виллы" Унаи Эмери во главе команды в будущем, передают Vesti.kz.

Эмери рассматривают на долгосрочную перспективу

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в испанском специалисте видят не только потенциального главного тренера, но и человека, способного сыграть важную роль в долгосрочном развитии клуба.

При этом рассчитывать на скорый переход Эмери в Манчестер не приходится. "Астон Вилла" не намерена расставаться с 54-летним наставником, которого считает ключевой фигурой своего проекта. Высоко оценивают вклад тренера и президент по футбольным операциям Роберто Олабе, а также директор по спортивным операциям Дамиан Видагани.

Унаи Эмери Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Как отметил Романо, влияние Эмери в бирмингемском клубе выходит за рамки непосредственной работы с командой: специалист участвует в обсуждении трансферов и принятии важных спортивных решений. Его действующий контракт рассчитан до лета 2029 года.

Эмери работает в "Астон Вилле" четыре года

1 ноября исполнилось четыре года с момента назначения испанца на пост главного тренера "Астон Виллы". До переезда в Бирмингем Эмери возглавлял "Лорку Депортиву", "Альмерию", "Валенсию", московский "Спартак", "Севилью", "Пари Сен-Жермен", лондонский "Арсенал" и "Вильярреал".

Тем временем "Манчестер Юнайтед" переживает непростой период: команда не может одержать победу на протяжении девяти матчей подряд. После девяти туров английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Майкла Каррика набрали семь очков и занимают 17-е место в турнирной таблице.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
9 Тоттенхэм Хотспур 9 3 3 3 10-10 12
10 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
11 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
12 Лидс Юнайтед 9 2 5 2 9-8 11
13 Ньюкасл Юнайтед 9 3 2 4 12-15 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16 Ковентри Сити 9 3 0 6 9-16 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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