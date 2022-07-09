"Манчестер Юнайтед" нашел "замену" Роналду

"Манчестер Юнайтед" предложил подписать экс-форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает ESPN.

По информации источника, к "Юнайтед" направили обращение с целью подписать контракт с Дибалой, ведь футболист бесплатно доступен после ухода из туринского клуба.

Ранее аргентинцем интересовался миланский "Интер", но отказался от этого варианта после прихода Ромелу Лукаку в аренду из "Челси". Теперь представители Дибалы теперь стремятся вызвать интерес у клубов премьер-лиги, включая "Юнайтед".

Согласно источникам, возможный переход Дибалы в "Манчестер Юнайтед", который мог бы сменить Кристиану Роналду, ведь португалец хочет уйти из команды, не изменит позицию клуба сохранить звездного форварда в составе.

Добавим, что лидер сборной Португалии может оказаться в "Барселоне". Ранее футболист сделал предложение по трансферам.

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