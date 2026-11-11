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"Манчестер Юнайтед" может пригласить тренера из "Баварии"

Майкл Кэррик. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk©

Будущее Майкла Кэррика на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" обсудят в среду на встрече в Монако, передают Vesti.kz.

По информации источника, руководство клуба рассматривает не только увольнение специалиста, но и возможность усилить его тренерский штаб. Одним из кандидатов на эту роль является Аарон Дэнкс, который ранее работал с Кэрриком в "Мидлсбро", а сейчас входит в штаб Венсана Компани в "Баварии".

Кэррика могут уволить

Несмотря на альтернативный вариант, ожидается, что генеральный директор клуба Омар Беррада и футбольный директор Джейсон Уилкокс порекомендуют расстаться с главным тренером. Причиной стали проблемы команды в обороне: в нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" пропустил 30 голов в 15 матчах во всех турнирах.

Беррада и Уилкокс присутствовали на играх против "Ромы", "Челси" и "Астон Виллы" и пришли к выводу, что команде необходима смена тренера.

Кто может заменить Каррика

Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" интересовался Эдди Хау и Юлианом Нагельсманном. Также известно, что Антонио Конте заинтересован в работе с МЮ.

Ещё была информация, что Маурисио Почеттино также открыт для предложения от английского клуба. В августе аргентинец продлил контракт со сборной США, однако соглашение, как предполагается, позволяет ему уйти ради определённых предложений от ведущих клубов.

Отметим, что Кэррик одержал 12 побед в 17 матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера МЮ, после чего летом получил двухлетний контракт.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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