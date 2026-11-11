"Манчестер Юнайтед" может пригласить тренера из "Баварии"

Будущее Майкла Кэррика на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" обсудят в среду на встрече в Монако, передают Vesti.kz.

По информации источника, руководство клуба рассматривает не только увольнение специалиста, но и возможность усилить его тренерский штаб. Одним из кандидатов на эту роль является Аарон Дэнкс, который ранее работал с Кэрриком в "Мидлсбро", а сейчас входит в штаб Венсана Компани в "Баварии".

Кэррика могут уволить

Несмотря на альтернативный вариант, ожидается, что генеральный директор клуба Омар Беррада и футбольный директор Джейсон Уилкокс порекомендуют расстаться с главным тренером. Причиной стали проблемы команды в обороне: в нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" пропустил 30 голов в 15 матчах во всех турнирах.

Беррада и Уилкокс присутствовали на играх против "Ромы", "Челси" и "Астон Виллы" и пришли к выводу, что команде необходима смена тренера.

Кто может заменить Каррика

Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" интересовался Эдди Хау и Юлианом Нагельсманном. Также известно, что Антонио Конте заинтересован в работе с МЮ.

Ещё была информация, что Маурисио Почеттино также открыт для предложения от английского клуба. В августе аргентинец продлил контракт со сборной США, однако соглашение, как предполагается, позволяет ему уйти ради определённых предложений от ведущих клубов.

Отметим, что Кэррик одержал 12 побед в 17 матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера МЮ, после чего летом получил двухлетний контракт.