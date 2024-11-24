"Манчестер Сити" вошел в историю после разгрома в АПЛ

Футболисты "Манчестер Сити" крупно уступили "Тоттенхэму" (0:4) в 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). "Горожане" проиграли пять матчей подряд впервые за 68 лет, передают Vesti.kz.

По информации OptaJoe, "Манчестер Сити" стал первым действующим чемпионом высшего дивизиона, проигравшим пять матчей подряд во всех соревнованиях после "Челси" в марте 1956 года.

5 - Manchester City are the first reigning top-flight champions to lose five games in a row in all competitions since Chelsea in March 1956. Unbelievable. pic.twitter.com/iwhPdDRoFC — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2024

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"Манчестер Сити" с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице и уже на пять пунктов отстает от лидирующего "Ливерпуля". "Тоттенхэм", набрав 19 баллов, находится на шестой позиции.

В следующем туре, 1 декабря, "Тоттенхэм" сыграет дома с "Фулхэмом", а "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Ливерпулем".

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