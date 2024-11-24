Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 09:39
 

"Манчестер Сити" вошел в историю после разгрома в АПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Сити" вошел в историю после разгрома в АПЛ ©x.com/ManCity

Футболисты "Манчестер Сити" крупно уступили "Тоттенхэму" (0:4) в 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). "Горожане" проиграли пять матчей подряд впервые за 68 лет, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты "Манчестер Сити" крупно уступили "Тоттенхэму" (0:4) в 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). "Горожане" проиграли пять матчей подряд впервые за 68 лет, передают Vesti.kz.

По информации OptaJoe, "Манчестер Сити" стал первым действующим чемпионом высшего дивизиона, проигравшим пять матчей подряд во всех соревнованиях после "Челси" в марте 1956 года.

Видео голов смотрите здесь.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал фиаско в матче с "Тоттенхэмом".

"Манчестер Сити" с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице и уже на пять пунктов отстает от лидирующего "Ливерпуля". "Тоттенхэм", набрав 19 баллов, находится на шестой позиции.

В следующем туре, 1 декабря, "Тоттенхэм" сыграет дома с "Фулхэмом", а "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Ливерпулем".

Гвардиола нашел двух новичков для "Манчестер Сити" в "Реале"

Манчестер Сити Тоттенхэм АПЛ Футбол Гвардиола Хосеп

Реклама

Живи спортом!