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Гвардиола отреагировал на фиаско в матче с "Тоттенхэмом"

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Гвардиола отреагировал на фиаско в матче с "Тоттенхэмом" ©mancity.com

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" в 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" в 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" разгромлен 0:4 в АПЛ

"Когда проигрываешь 0:4, вам нечего сказать, кроме как поздравить "Тоттенхэм". Мы выглядели вполне достойно, мы много создавали. Но я бы сказал, что мы сейчас очень хрупки, это видно по тому, что с трудом забиваем голы.

Футбол - это чувство настроения, и когда ты много выигрываешь, это дает тебе осознание того, что ты можешь все время побеждать. А когда проигрываешь три матча подряд в премьер-лиге, такая ситуация всегда ощущается. Нам предстоит многое сделать, чтобы улучшить результаты и стать более позитивными и уверенными.

Конечно, мы никогда не ожидаем, что проиграем три матча подряд. Хотя всегда ждали падения, но мы были невероятно последовательны. Однако не можем отрицать тот факт, что иногда в футболе, а иногда и в жизни такое случается. Мы не привыкли проигрывать столько игр подряд. Мы должны сделать все, чтобы измениться, особенно к следующей игре", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба "горожан".

В следующем туре, 1 декабря, "Тоттенхэм" сыграет дома с "Фулхэмом", а "Манчестер Сити" отправится в гости к "Ливерпулю".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон энд Хов Альбион 12 6 4 2 21-16 22
6 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
7 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
10 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
11 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
12 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон Уондерерс 12 2 3 7 20-28 9
18 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
19 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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