Гвардиола отреагировал на фиаско в матче с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" в 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" разгромлен 0:4 в АПЛ

"Когда проигрываешь 0:4, вам нечего сказать, кроме как поздравить "Тоттенхэм". Мы выглядели вполне достойно, мы много создавали. Но я бы сказал, что мы сейчас очень хрупки, это видно по тому, что с трудом забиваем голы.

Футбол - это чувство настроения, и когда ты много выигрываешь, это дает тебе осознание того, что ты можешь все время побеждать. А когда проигрываешь три матча подряд в премьер-лиге, такая ситуация всегда ощущается. Нам предстоит многое сделать, чтобы улучшить результаты и стать более позитивными и уверенными.

Конечно, мы никогда не ожидаем, что проиграем три матча подряд. Хотя всегда ждали падения, но мы были невероятно последовательны. Однако не можем отрицать тот факт, что иногда в футболе, а иногда и в жизни такое случается. Мы не привыкли проигрывать столько игр подряд. Мы должны сделать все, чтобы измениться, особенно к следующей игре", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба "горожан".