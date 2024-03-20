"Манчестер Сити" сообщили неприятную новость о Холанде

Эрлинг Холанд пропустил тренировку сборной Норвегии за 12 дней до центрального матча 30-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", передают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

По информации других СМИ, Холанд покинул тренировку из-за травмы. Нападающий ушел с поля хромая и не вернулся на занятие.

Таким образом, он может пропустить товарищеские матчи национальной команды против Чехии и Словакии, которые намечены на 22 и 26 марта.

Матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится 31 марта. "Канониры" с 64 очками лидируют в турнирной таблице, опережая на один пункт "горожан", располагающихся на третьей строчке.

Отметим, Холанд уже пропустил ряд матчей в этом сезоне из-за проблем со стопой.

В нынешнем сезоне АПЛ норвежец провел 23 игры, забил 18 голов и сделал 5 результативных передач.