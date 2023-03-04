"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала". Гвардиола угадал с заменой

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в рамках 26-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:0. У хозяев поля отличились Фил Фоден (15-я минута) и Бернарду Силва (67-я).

Стоит сказать, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола угадал с заменой. Бернарду Силва вышел на поле на 65-й минуте вместо Кевина де Брюйне, а спустя две минуты закрепил преимущество своей команды.

Благодаря этому успеху "МанСити" (58), идущий на втором месте, сократил отставание от лидирующего "Арсенала" (60) до двух очков. Правда, у "канониров" есть игра в запасе. "Ньюкасл" (41) находится на пятой строчке.

В 27-м туре, 11 марта, "МанСити" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", а на следующий день "Ньюкасл" на своем поле примет "Вулверхэмптон".