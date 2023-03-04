"Манчестер Сити" сократил отставание от "Арсенала". Гвардиола угадал с заменой

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 20:47
©twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в рамках 26-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:0. У хозяев поля отличились Фил Фоден (15-я минута) и Бернарду Силва (67-я).

Стоит сказать, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола угадал с заменой. Бернарду Силва вышел на поле на 65-й минуте вместо Кевина де Брюйне, а спустя две минуты закрепил преимущество своей команды.

Благодаря этому успеху "МанСити" (58), идущий на втором месте, сократил отставание от лидирующего "Арсенала" (60) до двух очков. Правда, у "канониров" есть игра в запасе. "Ньюкасл" (41) находится на пятой строчке.

В 27-м туре, 11 марта, "МанСити" в гостях сыграет с "Кристал Пэлас", а на следующий день "Ньюкасл" на своем поле примет "Вулверхэмптон".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 19 3 3 56-23 60
2 Манчестер Сити 26 18 4 4 66-25 58
3 Манчестер Юнайтед 24 15 4 5 41-28 49
4 Тоттенхэм Хотспур 25 14 3 8 46-35 45
5 Ньюкасл Юнайтед 24 10 11 3 35-17 41
6 Ливерпуль 24 11 6 7 40-28 39
7 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
8 Брайтон энд Хов Альбион 22 10 5 7 39-29 35
9 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12 Кристал Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13 Ноттингем Форест 24 6 7 11 18-42 25
14 Лестер Сити 24 7 3 14 36-42 24
15 Вулверхэмптон Уондерерс 25 6 6 13 18-35 24
16 Вест Хэм Юнайтед 24 6 5 13 23-29 23
17 Лидс Юнайтед 24 5 7 12 29-39 22
18 Эвертон 25 5 6 14 17-36 21
19 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18

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Метки:
АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл

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