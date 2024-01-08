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Новости спорта Футбол Англия
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"Манчестер Сити" собрался увести у "Барселоны" защитника сборной Германии

"Манчестер Сити" собрался увести у "Барселоны" защитника сборной Германии
©instagram.com/jok_32

Английский "Манчестер Сити" нацелился на защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиха, сообщают Vesti.kz.

По информации Mirror, "Манчестер Сити" хочет его подписать летом этого года и этим самым сбить цену, поскольку сейчас мюнхенцы требуют за своего футболиста 58 миллионов евро.

Интересно, что на игрока также претендует испанская "Барселона", в приглашении немца лично заинтересован главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес.

Текущее соглашение Киммиха с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 миллионов евро.

За мюнхенский клуб он выступает с 2015 года, до этого был игроком "Лейпцига".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Киммих провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3 Манчестер Сити 19 12 4 3 45-21 40
4 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5 Тоттенхэм Хотспур 20 12 3 5 42-29 39
6 Вест Хэм Юнайтед 20 10 4 6 33-30 34
7 Брайтон энд Хов Альбион 20 8 7 5 38-33 31
8 Манчестер Юнайтед 20 10 1 9 22-27 31
9 Ньюкасл Юнайтед 20 9 2 9 39-29 29
10 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11 Вулверхэмптон Уондерерс 20 8 4 8 30-31 28
12 Эвертон 20 8 2 10 24-28 26
13 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
14 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
15 Кристал Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
16 Ноттингем Форест 20 5 5 10 24-35 20
17 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
18 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20 Шеффилд Юнайтед 20 2 3 15 15-49 9

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Метки:
Манчестер Сити Бавария Барселона АПЛ Бундеслига Ла Лига

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