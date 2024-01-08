"Манчестер Сити" собрался увести у "Барселоны" защитника сборной Германии

Английский "Манчестер Сити" нацелился на защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммиха, сообщают Vesti.kz.

По информации Mirror, "Манчестер Сити" хочет его подписать летом этого года и этим самым сбить цену, поскольку сейчас мюнхенцы требуют за своего футболиста 58 миллионов евро.

Интересно, что на игрока также претендует испанская "Барселона", в приглашении немца лично заинтересован главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес.

Текущее соглашение Киммиха с "Баварией" истекает 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 миллионов евро.

За мюнхенский клуб он выступает с 2015 года, до этого был игроком "Лейпцига".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Киммих провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.