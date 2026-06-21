"Манчестер Сити" рискует потерять обладателя "Золотого мяча"? Переговоры по контракту зашли в тупик

Будущее игрока сборной Испании Родри в "Манчестер Сити" остаётся под вопросом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между английским клубом и обладателем "Золотого мяча" о продлении контракта на данный момент поставлены на паузу.

По информации источника, руководство "горожан" ещё несколько месяцев назад предложило Родри новое соглашение, однако сторонам пока не удалось достичь компромисса. Несмотря на возникшую паузу в переговорах, времени для принятия решения достаточно — действующий контракт одного из лидеров команды рассчитан до июня 2027 года.

Родри защищает цвета "Манчестер Сити" с 2019 года и за это время стал ключевой фигурой в составе клуба. В минувшем сезоне 29-летний хавбек провёл 33 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча.