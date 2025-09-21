"Манчестер Сити" принял решение по Хусанову на матч с "Арсеналом"

"Манчестер Сити" представил стартовый состав на матч пятого тура АПЛ-2025/26 против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет в Лондоне на "Эмирейтс" и начнется в 20:30 по казахстанскому времени. Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в стартовый состав "горожан".

Состав "Манчестер Сити" на матч с "Арсеналом":

Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

После четырёх сыгранных туров АПЛ "Арсенал" с девятью очками идёт на третьей позиции, тогда как манчестерский клуб набрал шесть баллов и обосновался на 12-й строчке.

В прошлом туре "канониры" уверенно переиграли "Ноттингем Форест" (3:0), а "Сити" с тем же счётом одержал победу в дерби над "Манчестер Юнайтед".