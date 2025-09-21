Англия
Сегодня 20:22

"Манчестер Сити" принял решение по Хусанову на матч с "Арсеналом"

©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" представил стартовый состав на матч пятого тура АПЛ-2025/26 против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдет в Лондоне на "Эмирейтс" и начнется в 20:30 по казахстанскому времени. Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов попал в стартовый состав "горожан".

Состав "Манчестер Сити" на матч с "Арсеналом":

Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

После четырёх сыгранных туров АПЛ "Арсенал" с девятью очками идёт на третьей позиции, тогда как манчестерский клуб набрал шесть баллов и обосновался на 12-й строчке.

В прошлом туре "канониры" уверенно переиграли "Ноттингем Форест" (3:0), а "Сити" с тем же счётом одержал победу в дерби над "Манчестер Юнайтед".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
3 Борнмут 5 3 1 1 6-5 10
4 Арсенал 4 3 0 1 9-1 9
5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6-2 9
6 Челси 5 2 2 1 10-5 8
7 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
8 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
9 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
10 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6-8 7
11 Лидс Юнайтед 5 2 1 2 4-7 7
12 Манчестер Сити 4 2 0 2 8-4 6
13 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
14 Брайтон энд Хов Альбион 5 1 2 2 6-8 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
16 Бернли 5 1 1 3 5-8 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6-10 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →