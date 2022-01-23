"Манчестер Сити" прервал 12-матчевую победную серию в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" сыграл в гостях вничью с "Саутгемптоном" в чемпионате Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра 23-го тура завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Эмерик Лапорт (65-я минута), а у хозяев - Кайл Уокер-Питерс (7).

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице, опережая имеющий на две игры меньше "Ливерпуль" на 12 очков. До матча с "Саутгемптоном" "Манчестер Сити" выиграл 12 матчей в лиге подряд. В предыдущий раз команда не сумела победить 30 октября в игре с "Кристал Пэлас" (0:2). "Манчестер Сити" преодолел рубеж в 500 очков в чемпионате Англии под руководством Хосепа Гвардиолы.