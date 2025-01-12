"Манчестер Сити" поборется с "Ливерпулем" за полузащитника "Реала"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к опорному полузащитнику мадридского "Реала" Орельену Тчуамени, сообщают Vesti.kz.

По данным Football Insider, "горожане" готовы вступить в борьбу с "Ливерпулем" за 24-летнего француза. Однако руководство "Реала" не планирует расставаться с игроком в зимнее трансферное окно.

В "Сити" рассматривают Тчуамени как усиление центра поля, особенно на случай возможных травм Родри.

В текущем сезоне Тчуамени провел 22 матча за "сливочных", но пока не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.