"Манчестер Сити" отменил сенсацию в первом матче АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 22:53
©ФК "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" начал новый сезон премьер-лиги чемпионата страны с победы над лондонским "Челси", передает Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 18 августа, в Лондоне. У "горожан" точными ударами отметились Эрлинг Холанд и Матео Ковачич. Итогом встречи стала победа "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

Отметим, что клуб из Манчестера считается главным фаворитом на победу в АПЛ.

В прошлом году, "Манчестер Сити" выиграл чемпионат страны, а на старте нынешнего сезона стал обладателем Суперкубка Англии.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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Метки:
АПЛ Манчестер Сити Челси Футбол Еврофутбол

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