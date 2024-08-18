"Манчестер Сити" отменил сенсацию в первом матче АПЛ

Английский "Манчестер Сити" начал новый сезон премьер-лиги чемпионата страны с победы над лондонским "Челси", передает Vesti.kz.

Игра прошла сегодня, 18 августа, в Лондоне. У "горожан" точными ударами отметились Эрлинг Холанд и Матео Ковачич. Итогом встречи стала победа "Манчестер Сити" со счетом 2:0.

Отметим, что клуб из Манчестера считается главным фаворитом на победу в АПЛ.

В прошлом году, "Манчестер Сити" выиграл чемпионат страны, а на старте нынешнего сезона стал обладателем Суперкубка Англии.