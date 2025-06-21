"Манчестер Сити" определился с неожиданной заменой Гвардиолы

"Манчестер Сити" рассматривает наставника итальянского "Комо" Сеска Фабрегаса в качестве одного из главных кандидатов на замену Пепа Гвардиолы, когда тот покинет клуб, передают Vesti.kz.

Напомним, руководство "горожан" заинтересовались Фабрегасом еще в середине минувшего сезона. Тогда это стало неожиданностью для фанатов английского гранда. Однако теперь, по окончании кампании, в "Сити", похоже, определились с кандидатурой 38-летнего испанца.

Главы клуба, как сообщает FootballTransfers, впечатлены тактической ясностью, лидерскими качествами и спокойствием молодого специалиста, который помог "Комо" выйти в Серию А и занять 10-е место в дебютном сезоне.

Фабрегас, воспитанник "Барселоны" и экс-игрок "Арсенала" и "Челси", видится в клубе естественным продолжением философии Гвардиолы благодаря глубокому пониманию позиционного футбола и ДНК клуба.

Хотя Гвардиола продлил контракт до 2027 года, "Сити" уже продумывает план преемственности, чтобы обеспечить плавный переход.



