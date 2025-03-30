"Манчестер Сити" оформил камбэк с Хусановым в составе

"Манчестер Сити" вышел в 1/2 финала Кубка Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гостевая встреча 1/4 финала против "Борнмута" завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

На 21-й минуте Эванилсон вывел "Борнмут" вперед.

"Сити" отыгрался на 49-й минуте благодаря голу Эрлинга Холанда. Победу "горожанам" на 63-й минуте принес египтянин Омар Мармуш.

Отметим, что на 14-й минуте Холанд не забил пенальти.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и был заменен на 46-й минуте на Нико О'Райли.

Напомним, в Кубке Англии Хусанов провел два матча и забил один гол. В АПЛ на счету легионера из Узбекистана шесть игр, а в Лиге чемпионов - одна.