"Манчестер Сити" одержал третью подряд победу в новом сезоне АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 22:06
©twitter.com/ManCity

"Манчестер Сити" одержал победу над "Шеффилд Юнайтед", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в Шеффилде в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "горожан".

Первый тайм прошел без голов. При этом Эрлинг Холанд не реализовал пенальти. На 63 минуте норвежский форвард исправил свою оплошность и вывел "Манчестер Сити" вперед. На 85-й вышедший на замену защитник "Шеффилд Юнайтед" Джейден Богл сравнял счет. Но спустя уже всего четыре минуты Родриго Эрнандес забил за гостей победный гол.

Таким образом, "Манчестер Сити" выиграл третий матч подряд. Команда Хосепа Гвардиолы в новом сезоне идет без поражений и возглавляет турнирную таблицу. С положением команд можно ознакомиться ниже. 

Напомним, "горожане" являются чемпионам АПЛ прошлого сезона. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 6-1 9
2 Вест Хэм Юнайтед 3 2 1 0 7-3 7
3 Тоттенхэм Хотспур 3 2 1 0 6-2 7
4 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 0 1 9-5 6
6 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4-4 6
8 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
9 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
10 Челси 3 1 1 1 5-4 4
11 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
13 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5-6 3
15 Вулверхэмптон Уондерерс 3 1 0 2 2-5 3
16 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17 Шеффилд Юнайтед 3 0 0 3 2-5 0
18 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
19 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
20 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Холанд Эрлинг

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