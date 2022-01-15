"Манчестер Сити" обыграл "Челси" и до 13 очков довел отрыв в АПЛ

"Манчестер Сити" с минимальным счетом выиграл у "Челси" и до 13 очков увеличил отрыв от конкурентов в АПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол на 70-й минуте встречи забил бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне, который ударом из-за пределов штрафной площади принес три очка.

После этого матча "Манчестер Сити" набрал 56 очков в 22 играх. Вторым остался "Челси" с 43 баллами в 22 матчах, но его может обойти "Ливерпуль", который отстает всего на одно очко и имеет две встречи в запасе.

Завтра, 16 января, преследователи "горожан" могут поменяться местами, когда "Ливерпуль" на своем поле примет "Брентфорд".