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"Манчестер Сити" обратился к Хусанову и Узбекистану после выхода на ЧМ-2026 по футболу

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Пресс-служба английского "Манчестер Сити" поздравила своего защитника Абдукодира Хусанова из сборной Узбекистана с выходом на чемпионат мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

5 июня в Абу-Даби (ОАЭ) сборная Узбекистана в рамках девятого тура третьего этапа азиатской квалификации на ЧМ-2026 сыграла вничью с командой ОАЭ (0:0) и впервые в истории вышла в финальную стадию мундиаля.

"Поздравляем Абдукодира Хусанова и всю сборную Узбекистана с первым прохождением на чемпионат мира по футболу", - говорится в сообщении "горожан".


Также на официальном сайте "Сити" появилась статья, посвященная триумфу сборной Узбекистана.

"Абдукодир Хусанов и вся страна сегодня празднуют победу Узбекистана в первый раз в истории страны, получившего право на участие в чемпионате мира. Защитник "Сити" продемонстрировал типичную для него стойкость и самоотверженность, когда узбеки сыграли вничью с Объединенными Арабскими Эмиратами без голов и набрали необходимое очко для участия в турнире следующим летом.

Это важный момент для молодого защитника "Сити", которому всего 21 год, который продемонстрировал зрелую и сосредоточенную игру в центре обороны узбекской сборной.

В матче, где было мало шансов на победу, на стадионе "Аль-Нахайян" сборная ОАЭ не смогла найти способ обойти темно-синюю стену перед собой, поскольку команда Тимура Кападзе придерживалась своего плана игры.

Узбекистан знал, что сухой матч гарантирует как минимум очко против команды ОАЭ, которая могла бы приблизиться к узбекам на одно очко в случае победы. Команде Хусанова пришлось отыграть восемь минут добавленного времени, прежде чем судья наконец остановил матч в Абу-Даби.

Хозяева поля, несмотря на то, что на последних минутах они нацелились на победу, ни один из их шести ударов в створ ворот не достиг ворот, и игра закончилась со счетом 0:0, что вызвало бурную радость среди узбекских игроков, официальных лиц и болельщиков, не говоря уже об улицах Ташкента, где празднование, как ожидается, продлится до самого вечера.

Узбекистан присоединился к победителю группы Ирану в подтверждении квалификации - пока только восемь стран гарантировали себе место на турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике. следующим летом.

Узбеки мечтали попасть на чемпионат мира на протяжении последних 27 лет, начав свой путь в 1998 году и потерпев несколько болезненных и близких поражений.

"Белые волки" завершат групповые игры матчем против Катара 10 июня в Ташкенте. Поздравления Кодиру от всего "Манчестер Сити" с этим знаменательным днем для узбекского футбола", - говорится в публикации.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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