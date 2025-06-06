"Манчестер Сити" обратился к Хусанову и Узбекистану после выхода на ЧМ-2026 по футболу

Пресс-служба английского "Манчестер Сити" поздравила своего защитника Абдукодира Хусанова из сборной Узбекистана с выходом на чемпионат мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

5 июня в Абу-Даби (ОАЭ) сборная Узбекистана в рамках девятого тура третьего этапа азиатской квалификации на ЧМ-2026 сыграла вничью с командой ОАЭ (0:0) и впервые в истории вышла в финальную стадию мундиаля.

"Поздравляем Абдукодира Хусанова и всю сборную Узбекистана с первым прохождением на чемпионат мира по футболу", - говорится в сообщении "горожан".





Также на официальном сайте "Сити" появилась статья, посвященная триумфу сборной Узбекистана.

"Абдукодир Хусанов и вся страна сегодня празднуют победу Узбекистана в первый раз в истории страны, получившего право на участие в чемпионате мира. Защитник "Сити" продемонстрировал типичную для него стойкость и самоотверженность, когда узбеки сыграли вничью с Объединенными Арабскими Эмиратами без голов и набрали необходимое очко для участия в турнире следующим летом.

Это важный момент для молодого защитника "Сити", которому всего 21 год, который продемонстрировал зрелую и сосредоточенную игру в центре обороны узбекской сборной.

В матче, где было мало шансов на победу, на стадионе "Аль-Нахайян" сборная ОАЭ не смогла найти способ обойти темно-синюю стену перед собой, поскольку команда Тимура Кападзе придерживалась своего плана игры.

Узбекистан знал, что сухой матч гарантирует как минимум очко против команды ОАЭ, которая могла бы приблизиться к узбекам на одно очко в случае победы. Команде Хусанова пришлось отыграть восемь минут добавленного времени, прежде чем судья наконец остановил матч в Абу-Даби.

Хозяева поля, несмотря на то, что на последних минутах они нацелились на победу, ни один из их шести ударов в створ ворот не достиг ворот, и игра закончилась со счетом 0:0, что вызвало бурную радость среди узбекских игроков, официальных лиц и болельщиков, не говоря уже об улицах Ташкента, где празднование, как ожидается, продлится до самого вечера.

Узбекистан присоединился к победителю группы Ирану в подтверждении квалификации - пока только восемь стран гарантировали себе место на турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике. следующим летом.

Узбеки мечтали попасть на чемпионат мира на протяжении последних 27 лет, начав свой путь в 1998 году и потерпев несколько болезненных и близких поражений.

"Белые волки" завершат групповые игры матчем против Катара 10 июня в Ташкенте. Поздравления Кодиру от всего "Манчестер Сити" с этим знаменательным днем для узбекского футбола", - говорится в публикации.

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