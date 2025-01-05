"Манчестер Сити" нацелился на защитника сборной Узбекистана

Чемпионы Англии последних лет, "Манчестер Сити", планируют укрепить свою оборону в предстоящем зимнем трансферном окне, сообщают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб проявляет интерес к 20-летнему защитнику "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову.

Сообщается, что переговоры ведутся как с французским клубом, так и с самим игроком. Однако "Сити" сталкивается с конкуренцией - за молодым талантом следят и другие европейские клубы.

Хусанов присоединился к "Лансу" летом 2023 года и уже успел зарекомендовать себя на высоком уровне. Его текущая рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги и активно работает над усилением состава, чтобы вернуться в борьбу за лидерство.