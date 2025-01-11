"Манчестер Сити" нашел своего Салаха

Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Египта Омар Мармуш близок к переходу в "Манчестер Сити", передает Vesti.kz.

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, англичане уже согласовали условия личного контракта.

В данный момент ведутся активные переговоры между клубами по деталям трансфера. Стороны стремятся завершить переход на следующей неделе.

Отмечается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола видит в Мармуше идеальную замену ушедшему в "Атлетико" Хулиану Альваресу.

Мармуш в данный момент идет на втором месте в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. На его счету 13 голов. Впереди лишь форвард "Баварии" Харри Кейн (14 голов).

"Айнтрахт" занимает третье место в чемпионате Германии с 27 очками.

Отметим, что 25 летний Мармуш с 2021 года играет за сборную Египта. Его считают преемником Салаха.