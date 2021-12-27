"Манчестер Сити" и "Лестер" выдали шикарный матч с 9 голами в АПЛ

"Манчестер Сити" победил "Лестер" в рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. При этом гости после первого тайма "горели" 0:4, но после перерыва сделали 3:4. Однако "Манчестер Сити" в этот день был неудержим.

У победителей отличились Кевин де Брюйне (5-я минута), Рияд Махрез (14-я, пенальти), Илкай Гюндоган (21-я), Рахим Стерлинг (25-я, пенальти, 87-я), Эмерик Ляпорт (69-я). В составе проигравших забивали Джеймс Мэддисон (55-я), Адемола Лукмен (59-я) и Келечи Ихеаначо (66-я).

Благодаря этому успеху "Манчестер Сити" набрал 47 очков и закрепил лидерство в таблице АПЛ, а "Лестер" с 22 баллами расположился на десятой позиции.

В 20-м туре, 29 декабря, "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Брентфордом", а днем ранее "Лестер" дома примет "Ливерпуль".