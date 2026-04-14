Сеск Фабрегас может в перспективе возглавить "Манчестер Сити", став преемником Хосепа Гвардиолы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Грэма Бэйли.

Контракт Гвардиолы с английским клубом действует до лета 2027 года, однако ранее появлялась информация, что испанский специалист способен покинуть команду уже в ближайшее межсезонье после десяти лет работы.

Фабрегас тем временем успешно проявляет себя на тренерском посту в "Комо" — клуб идёт на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

"Манчестер Сити" на данный момент занимает вторую строчку в АПЛ, уступая "Арсеналу" шесть очков, при этом имея матч в запасе.