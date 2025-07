"Манчестер Сити" готов продать игрока. Его купили 5 месяцев назад за 36 миллиардов

Будущее 23-летнего испанца Нико Гонсалеса в "Манчестер Сити" под вопросом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клуб готов расстаться с полузащитником - если поступит достойное предложение.

По данным источника, Гонсалес больше не входит в число приоритетных фигур для Пепа Гвардиолы. На недавнем клубном чемпионате мира он провел лишь один матч, отыграв 61 минуту против "Аль-Айна" - и это, похоже, многое говорит о его статусе в команде.

Напомним, "Сити" выложил за испанца 60 миллионов евро в феврале (36,5 миллиардов тенге), выкупив его у "Порту". Однако сейчас в стане "горожан" не исключают продажу уже этим летом, если найдется клуб, готовый заплатить за игрока солидную сумму.

