"Манчестер Сити" готов предложить английскому футболисту свыше 200 миллионов в неделю

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 19:00
©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" планирует предложить полузащитнику сборной Англии Филу Фодену новый контракт, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Это пройзойдет в ответ на интерес со стороны "Реала" и в награду за его блестящий сезон.

По новому соглашению зарплата футболиста увеличится почти вдвое, что сделает его самым высокооплачиваемым английским игроком.

Сейчас Фоден зарабатывает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю с бонусами, но по новому контракту 24-летний хавбек будет получать 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю (214,5 миллионов тенге). "Манчестер Сити" намерен предложить Фодену шестилетний договор до начала сезона.

По данным Transfermarkt Фоден оценивается в 150 миллионов евро. В прошедшем сезоне Фоден во всех турнирах сыграл 53 матча, в которых забил 27 голов и сделал 12 ассистов.

Метки:
Еврофутбол Футбол АПЛ Манчестер Сити

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 19:00
Англия
"Манчестер Сити" готов предложить английскому футболисту свыше 200 миллионов в неделю
8 июня, 14:05
Англия
"Я в топ-3 лучших защитников АПЛ". Футболист сделал признание и назвал себя скромным
8 июня, 13:04
Англия
"Челси" может продать Лукаку за 15 миллионов евро. Его покупали за 113 миллионов
6 июня, 15:20
Англия
Гранды АПЛ ополчились против "Ман Сити". Известна причина
30 мая, 15:20
Англия
Футболист МЮ сделал признание про талант Роналду
29 мая, 14:41
Англия
"Челси" выбрал нового тренера. Известны детали контракта
29 мая, 08:53
Англия
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Эрику тен Хагу
27 мая, 18:56
Англия
"МЮ" решился на исторический шаг
27 мая, 08:57
Англия
В "Манчестер Сити" нашли замену Гвардиоле
27 мая, 07:30
Англия
Озвучено будущее Гвардиолы в "Манчестер Сити"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»