"Манчестер Сити" готов предложить английскому футболисту свыше 200 миллионов в неделю

"Манчестер Сити" планирует предложить полузащитнику сборной Англии Филу Фодену новый контракт, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Sun.

Это пройзойдет в ответ на интерес со стороны "Реала" и в награду за его блестящий сезон.

По новому соглашению зарплата футболиста увеличится почти вдвое, что сделает его самым высокооплачиваемым английским игроком.

Сейчас Фоден зарабатывает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю с бонусами, но по новому контракту 24-летний хавбек будет получать 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю (214,5 миллионов тенге). "Манчестер Сити" намерен предложить Фодену шестилетний договор до начала сезона.

По данным Transfermarkt Фоден оценивается в 150 миллионов евро. В прошедшем сезоне Фоден во всех турнирах сыграл 53 матча, в которых забил 27 голов и сделал 12 ассистов.