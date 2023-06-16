"Манчестер Сити" достиг прогресса в переговорах о трансфере призера ЧМ-2022

"Манчестер Сити" достиг прогресса в переговорах о переходе защитника из "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, опубликованной в его Twitter несмотря на прогресс, перед "Манчестер Сити" проблема в виде высокой суммы компенсации в размере 120 миллионов евро. Из-за этого хорват может остаться в немецком клубе еще на один сезон.

21-летний защитник, выступает за "РБ Лейпциг" с лета 2021 года, и его текущий контракт с клубом рассчитан до 2027 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость бронзового призера ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии оценивается в 75 миллионов евро.